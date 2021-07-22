أول تجربه تحديث ببجي موبايل 2021 الجديدة PUBG Mobile 1.5

تحديث ببجي موبايل 2021 حيث تم تعيين جميع اللاعبين لتلقي بضع مكافآت للتحديث إلى PUBG Mobile 1.5 بين 9 يوليو و 16 يوليو مثل 2888 BP و 100 AG و Victorian Maiden Backpack (3d) × 1، سوف يكون Erangel بمثابة قاعدة لـ ببجي موبيل حيث سيبحث اللاعبون عن مغامرات في مدينة مألوفة تحولت إلى تصور الماضي.

تحديث ببجي موبايل 2021

لـ تحديث ببجي موبايل سوف تستخدم شركة التكنولوجيا والطاقة المسماة DynaHex Ernagel كقاعدة تجريبية لأحدث أبحاثها العلمية. تمت إعادة تسمية العديد من الأماكن في Erangel لأنها تناسب الآن أغراضًا مختلفة. ومن أنظمة اللعب الخاصة في إشعال المهمة ستظهر المصاعد والأبواب الأوتوماتيكية والمنصات المتحركة الأخرى في المنطقة الحضرية.

الخطوط الفائقة أنها حقا تجعل السفر أكثر كفاءة في Erangel، حيث أنشأت الوكالة اللوجستية أيضًا HyperLines لربط العديد من المدن الجزيرة المختلفة.

ناقل هوائي كما تم إنشاء أداة نقل خاصة خارج بعض المناطق والقواعد الحضرية لكى تساعد أفراد الأمن على السفر جواً وتخطيط الدوريات في السماء العالية.

وأيضا تشمل الأسلحة النارية الفريدة لـ Mission Ignition ASM Abakan

المرفقات الجديدة هي قبضة مريحة والفرامل كمامة وأيضا مجلة طبل.

نظام الإصدار الجديدما هي النسخة التجريبية للعبة؟

حيث تندرج النسخة التجريبية ضمن فترة اختبار اللعبة، حيث يتم إطلاق اللعبة قبل إصدارها الرسمي مع وصول محدود. خلال هذه الفترة.

حيث يراقب المطورون كيفية أداء اللعبة ويبحثون عن الأخطاء والاختلالات التي يجب إصلاحها.

وأيضا يقدم اللاعبون الذين يشاركون في إصدار تجريبي مفتوح تعليقات للمطورين حول تجربتهم في اللعبة.

حتى يتمكن المطورون من تحسين المنتج النهائي قبل إصداره رسميًا.

ثم إنها أيضًا طريقة رائعة جدا لعرض ما تنوي اللعبة أن تكون عليه وتعيين فرضية للجماهير أفضل في المستقبل.

معلومة أضافية عن ببجي

بالنسبة إلى غير المطلعين، تعد Battlegrounds Mobile India نسخة هندية من PUBG Mobile India، والتي تم حظرها في سبتمبر 2020، إلى جانب التطبيقات والألعاب الصينية غيرها الأخرى. حيث تم إطلاق Battlegrounds Mobile Inda في 2 يوليو لمستخدمي الاندرويد.