المفوضية الأوروبية : تطعيم أكثر من نصف البالغين فى دول الاتحاد ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، الانتهاء من تطعيم أكثر من 200 مليون شخص بالغ فى دول الاتحاد الأوروبى ضد فيروس كورونا، ما يشكل أكثر من نصف عدد البالغين فى دول الاتحاد.





وقالت المتحدثة باسم المفوضية دانا سبينانت، فى مؤتمر صحفى - إن 54.7 % من البالغين فى دول الاتحاد قد تلقوا التطعيم ضد "كوفيد-19" بشكل كامل، حسب ما نقلت عنها صحيفة "لوفيف" البلجيكية، والتى أشارت إلى كون النسبة لا تزال بعيدة عن النسبة المستهدفة من جانب التكتل، وهى تطعيم 70 بالمئة من البالغين بنهاية الصيف الجارى. ولفتت إلى أن 68.4 بالمئة من البالغين تلقوا التطعيم ضد الفيروس بشكل جزئى على الأقل، معتبرة ذلك بمثابة "تقدم ملموس" فى جهود تقديم اللقاحات، على حد وصفها.

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