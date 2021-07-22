زاخاروفا : روسيا لم ولن تستخدم مسألة نقل وإمداد الغاز كسلاح

جدة - نرمين السيد - وأكدت زاخاروفا، فى تصريحات صحفية أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، أن روسيا لم تستخدم قط إمدادات الطاقة أو قضية (الترانزيت) نقل الغاز كسلاح ولا تنوى أن تفعل ذلك فى المستقبل، منوهة بأن البلاد دعت مرارا وتدعو باستمرار إلى عدم تسييس التعاون فى مجال الطاقة.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: "لم تكن لدينا نية أبدا عدم إمداد أوكرانيا بالغاز عبر أوكرانيا، هذه المسألة ذات طبيعة تجارية بحتة، وهى من اختصاص الكيانات الاقتصادية ذات الصلة.