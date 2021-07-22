فيديو.. فأر ضخم يثير هلعا كبيرا خلال جلسة برلمان

تسبب فأر ضخم في حالة من الفوضى والهلع خلال جلسة داخل برلمان إقليم الأندلس، الذي يتمتع بحكم ذاتي في جنوب إسبانيا.
واقتحم الفأر جلسة البرلمان، أمس الأربعاء، مما أدى ببعض النواب إلى الوقوف على الكراسي خوفا من الحيوان، فيما كان آخرون يدعون إلى التزام الهدوء.
وظهر في الفيديو، الذي نشرته عدة صفحات ومواقع اجتماعية، كيف كانت الجلسة تسير بشكل طبيعي بينما كانت المتحدثة الإقليمية مارتا بوسكيه تلقي كلمتها، قبل أن تصاب بهلع وذهول مفاجئ بعدما رصدت الفأر، الذي قال عنه شهود عيان إن حجمه كان ضخما.
وجاء اقتحام الفأر للجلسة بالتزامن مع استعداد المشرعين التصويت على تعيين السياسية الاشتراكية سوزانا دياز في مجلس الشيوخ عن منطقة جنوب إسبانيا.
وبمجرد انتهاء الضجة، عاد النواب إلى التصويت، حيث تمت الموافقة على سوزانا في مجلس الشيوخ.
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