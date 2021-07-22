dari iq 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين بالعراق كيف تحصل على الرقم التعريفي

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محمد سياف - ابو ظبي - dari iq 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين بالعراق، وهي مبادرة أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للشعب العراقي، وبدأ التسجيل في منصة داري التابعة لوزارة الإعمار والإسكان العراقية وفق ما أعلنه رئيس الوزراء عن التسجيل الإلكتروني لضمان العدالة والشفافية.

dari iq 2021 رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين

وبدأ التسجيل يوم الاثنين الماضي على الرابط المجاني dari iq 2021 لتعبئة الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين، برقم الهاتف المحمول الخاص بالمتقدم مع الأوراق والمستمسكات الثبوتية الشخصية.

وأكدت بوابة http dari iq الإلكترونية أن أي معلومات مغلوطة يتم إضافتها على المنصة سيعرض المتقدم للمسائلة القانونية، وأنه يجب الحرص والمراجعة أثناء كتابة الاستمارة ومراجعتها قبل الضغط على إرسال.

رابط التسجيل في قطع الأراضي السكنية dari iq 2021

وقال مصطفى الكاظمي أن رابط الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي هو الرابط الوحيد الذي يمكن التسجيل عليه، مؤكداً أن الهدف من مبادرة توزيع الأراضي على المواطنين بالمحافظات الهدف منه هو التيسير على المواطنين العراقيين وحل لأزمة السكن الموجودة حالياً بالعراق، ومساعدة الفئات الخاصة من أصحاب الرعاية الاجتماعية وذو الإعاقة ومحدودي الدخل.

وقال الكاظمي أن الشعب العراقي يستحق أن يبذل كل ما في وسعه من أجل خدمته، وأن مبادرة توزيع الأراضي للمواطنين هي البداية لبرنامج وخطط استراتيجية أوسع للسكن قائلاً

“وعدت بتوفير سكن يحفظ كرامة أبناء شعبنا، واليوم نعلن عن الإجراءات الأولي للتنفيذ والمتمثلة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني”.

أما عن خطوات وطريقة التسجيل هي التي يجب اتباعها هي:

الدخول إلى منصة داري. الضغط على موافق تسجيل الهاتف. تأكيد الهاتف. تسجيل البيانات من البطاقة الوطنية. أرفاق صورة البطاقة الوطنية. النقر على إرسال.

روابط هامة عند تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي للمواطنين بالعراق

يمكن أن يحتاج المتقدم لتسجيل الاستمارة الإلكترونية إلى بعض الروابط الهامة إذا واجهته إحدى المشاكل أو الصعوبات ومنها:

طريقة التسجيل بالخطوات والصور من هنا.

التعديل على الاستمارة الإلكترونية لتوزيع الأراضي وإرفاق البطاقة الوطنية يمكن متابعة الخطوات والطريقة من هنا.

متابعة حالة الطلب بعد تعبئة الاستمارة الإلكترونية من هنا.

ما هو الرقم التعريفي ؟

الرمز التعريفي هو رقم الاستمارة الذي يحصل عليه المقدم للطلب بعد إتمام عملية التسجيل وهو رمز هام يجب الاحتفاظ به ومن خلاله يمكن متابعة حالة الطلب الذي تم تسجيله.