كورونا.. روسيا ترصد وصول متحور "غاما"

أعلن مركز فيكتور، وهو مطور أحد اللقاحات الروسية المضادة لكورونا، عن حالات فردية لمتحور غاما (السلالة البرازيلية) في مناطق من روسيا.

وأضاف المركز: "التوجه الحالي يشي بأن يطغى المتحور دلتا على كافة الأشكال الأخرى المعروفة من الفيروس، فيما لا يوجد حاليا ما قد يدفع لتوقع أن يتم استبدال المتحور دلتا بمتحورات أخرى".

وأبلغت منظمة الصحة العالمية حتى الآن عن أربع متحورات مثيرة للقلق، هي "ألفا" و"بيتا" و"غاما" و"دلتا".

ويوم أمس الأربعاء، توقّعت منظمة الصحة العالمية أن يصبح المتحور دلتا، الشديد العدوى والمسؤول حاليا عن أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة.

وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3,4 مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18يوليو، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الأسبوع السابق.