قالت الجهة التنظيمية للدواء في أوروبا، الخميس، إنها أضافت خللا عصبيا نادرا كعرض جانبي محتمل للقاح جونسون آند جونسون المضاد لمرض كوفيد-19.
وذكرت الجهة التنظيمية للدواء أن الخلل العصبي يعرف باسم متلازمة "غيلان باريه"، مشيرة إلى أن إضافته تمت بعد مراجعة 108 حالات مسجلة في العالم.
وقالت هيئة الرقابة على الدواء في الاتحاد الأوروبي: "بعد تقييم البيانات المتاحة، خلصت لجنة السلامة إلى احتمال وجود علاقة بين لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من مرض كوفيد-19 وبين متلازمة غيلان باريه".
وفي وقت سابق، حذّرت وكالة الأدوية الأميركية من أنها رصدت "خطرا متزايدا" للإصابة بمتلازمة غيلان باريه، الاضطراب العصبي النادر، لدى أشخاص تلقّوا لقاح "جونسون آند جونسون".
وأوضحت السلطات الصحية الأميركية أن مئة شخص أصيبوا بمتلازمة غيلان باريه من أصل حوالى 12.5 مليون شخص تلقوا هذا اللقاح الأحادي الجرعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعراض جديدة للقاح "جونسون آند جونسون" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.