الكرملين : روسيا لا تزال ضامنًا لأمن الطاقة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بيسكوف، فى تصريحات صحفية أوردتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس: "كانت روسيا دائما ولا تزال ضامنا مسؤولا لأمن الطاقة فى القارة الأوروبية، وحتى على المستوى العالمى، ولا أحد يستطيع تسمية أى سوابق فى هذا المجال".

ولاقى مشروع خط أنابيب الغاز الروسى "نورد ستريم 2" الذى يمر عبر بحر البلطيق معارضة شديدة من أوكرانيا التى تقاتل انفصاليين موالين لموسكو منذ عام 2014، وتعتبر أن نقل الغاز الروسى عبر أراضيها يمثل وسيلة ضغط حيوية، فيما دعا رئيس البرلمان الأوكرانى دميترو رازومكوف -فى وقت سابق اليوم- الكونجرس الأمريكى إلى الامتناع عن الموافقة على أى اتفاقيات من شأنها تهديد أمن الطاقة فى أوروبا وتشكل تهديدا للمصالح الوطنية لأوكرانيا والولايات المتحدة.