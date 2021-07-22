بايدن للأمير حسين : "كنت ووالدك نتفسح معا "

دوت الخليج :- بحسب موقع البيت الأبيض، قال بايدن أمس الاثنين، بينما كان وجلالة الملك يجلسان في المكتب البيضاوي قبل اجتماعهما الثنائي متوجها بالحديث لولي العهد الامير حسين : "لقد كنا نتفسح معا لفترة طويلة " .

وأضاف بايدن : "أريد أن أرحب بعودة صديق طيب وكريم إلى البيت الأبيض.. التقيت به عندما كنت سيناتورا شابا .