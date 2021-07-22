كشف نقاط نتائج البكالوريا 2021 عبر موقع الديوان الوطنى للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل المباشر bac.onec.dz، تمر هذه الساعات بصعوبة على كل طالب وطالبة في مرحلة شهادة البكالوريا لعامنا الدراسي الجاري 2021، وقد اشتد التوتر والقلق لدى كافة الطلاب والطالبات بالإضافة إلى آبائهم وأمهاتهم بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الجزائر بتنزيل إعلان رسمي أوضحت فيه أن نتائج شهادة البكالوريا في دولة الجزائر سوف يتم إعلانها بشكل رسمي في نهاية هذا الأسبوع، ونتيجة لذلك قد شعر كافة الطلاب والطالبات بالحماس حيال معرفة ثمار اجتهادهم طوال هذه السنة.

تحديد موعد إعلان نتائج شهادة البكالوريا

من ضمن الإعلان الذي قامت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الجزائر بإعلانه أنه في تمام اليوم الخميس 22 من شهرنا الحالي يوليو لعام 2021، تم التوضيح أيضًا أن النتيجة المنتظرة سوف يتم الإعلان عنها بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي؛ وذلك لكي يتمكن كل طالب من أن يصل إلى نتائجه ومعرفة مجموع نقاطه في شهادة البكالوريا دون أن يتعرض للإصابة بفيروس كورونا المُستجد نتيجة الوقوف في الزحام والتجمعات مما قد يودي بحياتهم إلى الخطر وقد يودي بحياة أفراد أسرهم أيضًا، ونعلم جميعاً أن شهادة البكالوريا هي أهم سنة تمر في حياة كل طالب وطالبة على مر ينين رحلته في التعليم الأساسي للنه من خلالها يستطيع أن يختار الكلية التى سيلتحق بها بالإضافة إلى مجال عمله بالمستقبل القريب.

الأمر الأول الذي ينبغي على الطالب او الطالبة فعله هو التوجه إلى الموقع الإلكتروني الذي قد تم الإعلان ه عنه ، ومن سيكون لكل طالب قدرة على معرفة نتائجه في شهادة البكالوريا للسنة الدراسية 2021

( https://bac.onec.dz ).

يقوم التلاميذ بالتوجه إلى النافذة وبعد ذلك سيمتلك قدرة الحصول على جميع النتائج الخاصة به.

أمر مهم آخر لكل مترشح ان يكتب رقم التسجيل المخصص له، ومن ثم سيتمكن أن يسجل الدخول في الموقع الخاص بمعرفة النتائج ، وهذا الأمر متوفر لكل شخص مترشح سواء كان من المتمدرسين أو كان من الأحرار.

يتوجه المترشح لإدخال الرقم السري المخصص له .

يتوجب على كل مترشح أن يجيب على سؤال عشوائي .

يجب على كل طالب فيما بعد أن يضغط على زر النتيجة وبذلم ستظهر النتيجة لكل طالب.

معرفة خطوات التعرف على نتائج شهادة البكالوريا 2021