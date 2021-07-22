جدة - نرمين السيد - وبدأت فظائع المشهد تظهر تدريجياً رغم التعتيم الإعلامى الكامل الذى فرضته حكومة رئيس الوزراء آبى أحمد على الإقليم، إذ قامت السلطات الفيدرالية بقطع كافة وسائل الاتصال ومنع دخول وسائل الإعلام المستقلة بالتزامن مع بدء العملية العسكرية فى الرابع من نوفمبر الماضى، لإخفاء جرائم التطهير العرقى والإبادة الجماعية التى تعرض لها أبناء واحدة من أقدم العرقيات الإثيوبية.
وسيطرت جبهة تيجراى على سكة حديد تربط جيبوتى بإثيوبيا، كما سقط معسكر عفر فى قبضة قوات جبهة تحرير تيجراى.
ودمرت الحرب الجسور والطرق والمزارع فى شمال إثيوبيا، فيما أصبحت البنية التحتية العامة والخاصة بما فيها المستشفيات، خارج نطاق الخدمة، كما دمر القتال الاقتصاد إلى جانب الأعمال التجارية والمزارع.
وأسفرت القتال الدائر هناك فى تدمير جسرين حيويين لنقل المساعدات إلى إثيوبيا، فيما تحتجز قوات تيجراى نحو 5 آلاف من القوات الإثيوبية.
ومؤخرا وقع العقيد أول «ياسين» رئيس العمليات الشرقية للجيش الإثيوبى فى الأسر، فيما أعلنت الجبهة أنها ستحاكم كبار الضباط المأسورين لديها.
يذكر أن إثيوبيا بها نحو 1.8 مليون من مواطنيها يعانون من مجاعة بسبب الحرب الدائرة هناك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. خسائر آبى أحمد فى جبهة تيجراى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.