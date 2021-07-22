روسيا : نقف على مسافة واحدة من كل أطراف الخلاف بشأن سد النهضة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الخميس، إن روسيا تتخذ موقفا متساويا بشأن الخلافات بين إثيوبيا والسودان ومصر بشأن سد "النهضة" وتدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسؤول لحل النزاع المائى.





وقالت زاخاروفا فى إفادة صحفية، بحسب "سبوتنيك"، إن روسيا اتخذت فى 8 يوليو موقفا متساويا فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل مجمع الطاقة الكهرومائية. وتعتقد وزارة الخارجية الروسية أنه يجب السعى إلى حل يأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقى. وشددت زاخاروفا على "أننا نرى ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بين الطرفين بعد المرحلة الثانية لملء خزان السد، بما فى ذلك مراعاة الاستعداد الذى أعرب عنه الجانب الإثيوبى لمثل هذه المشاورات". وختمت زاخاروفا، "ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسؤول تجاه مشكلة تسوية الخلاف على المياه ونأمل فى تحقيق نتيجة سريعة تعود بالنفع المتبادل بروح أهم مبدأ "المشاكل إفريقية - الحلول إفريقية".

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