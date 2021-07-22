مسؤول سعودى: ضبط 87 مخالفًا خلال موسم الحج

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى لقيادة قوات أمن الحج فى السعودية، العميد سامى الشويرخ، اليوم الخميس، ضبط 87 مخالفًا، لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، فى مخالفة لتنظيم وتعليمات الحج التى تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام.





وأشار المسؤول السعودى إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ 10 آلاف ريال". كما ناشد العميد الشويرخ المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة "منى، ومزدلفة، وعرفات"، دون تصريح، حتى نهاية يوم غد الجمعة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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