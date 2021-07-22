نتيجة البكالوريا الجزائرية اليوم وتستطيع الاستعلام في تمام الرابعة مساءً بتوقيت الجزائر

نتيجة البكالوريا الجزائرية اليوم، وبإمكانك عزيزي الطالب الاستعلام عنها الآن بعد أن اعتمدها وزير التربية الوطنية الجزائري عبد الحكيم بلعابد، وأضاف الوزير بأن الطلاب الذين تمكنوا من الحصول على درجة 9.50، في امتحان نهاية العام هم من الناجحين في شهادة البكالوريا، ولقد أكد بلعابد خلال ندوة صحفية صباح اليوم الخميس أن نسبة النجاح في شهادة البكالوريا وصلت إلى 61.17 %، وذلك من إجمالي الذين ترشحوا لأداء الامتحانات، ونوه وزير التربية الوطنية إلى ارتفاع نسبة النجاح عن السنة الماضية والتي كانت قد بلغت 55.30%، كما أوضح المسؤول بأن إعلان النتائج تأجل إلى اليوم (المقصد بعد العيد)، والسبب هو عدم تعكير أجواء الفرحة بالعيد بالنسبة للعائلات الذين لم يحالف أبناؤها الحظ في اجتياز الامتحانات، وسوف يتم الإعلان عن نتيجة البكالوريا الجزائرية عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات، والمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال وهم شركات (جيزي، أوريدو وموبيليس)، وكذلك في المؤسسات التعليمية.

نتيجة البكالوريا الجزائرية اليوم 2021

ونشر اليوم موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، جاء فيه التفصيل الآتي.

1- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين والأحرار

سيكون الإشهار للنتيجة رسميا عبر:

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من الرابط .

. مجاناً عبر الهواتف النقالة لشركات الاتصال الثلاث بجمهورية الجزائر، وهم (موبيليس، أوريدو، جيزي). لكن ذلك عبر الرسائل النصية القصيرة بتشكيل الرمز #567*.

ملحوظة هامة

إذا لم يعمل مع الرابط الخاص بموقع الديوان الوطني. لا تيأس أبداً. لكن قم بكتابة الكلمة بالتفصيل على محرك جوجل وسيظهر الموقع في أول نتيجة أمامك. حيث أن هذا هو الرابط الذي ستجده يعمل معك بإذن الله.

2- بالنسبة للمترشحين المتمدرسين

يكون الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عبر:

فضاء الأولياء وذلك من خلال الرابط. https://tharwa.education.gov.dz

قوائم إشهار التلاميذ الناجحين في ذات اليوم والتوقيت على مستوى كل المؤسسات التربوية. والتي اجتاز تلاميذها الامتحان.

جدير بالذكر أيضا أنه في ختام البيان الإعلاني. تقدمت الوزارة بالشكر لمؤسسة الاتصالات الجزائرية والشركات الثلاثة، والشركاء الاجتماعيين وكافة المساهمين في إنجاح هذه الدورة.

أولاً: الدخول على موقع الديوان الوطني من الرابط الذي وضعناه بالأعلى.

الدخول على موقع الديوان الوطني من الرابط الذي وضعناه بالأعلى. ثانياً: القيام باختيار الولاية المقيد بها الطالب أو الطالبة.

القيام باختيار الولاية المقيد بها الطالب أو الطالبة. ثالثاً: الإجابة على الأسئلة المطروحة حول الطالب المراد المستعلم عنه.

الإجابة على الأسئلة المطروحة حول الطالب المراد المستعلم عنه. رابعاً: كتابة كلمة المرور، ورقم التسجيل الخاص بالطالب.

كيفية الاستعلام عن نتيجة البكالوريا الجزائرية من خلال موقع الديوان الوطنيالمواقع الرسمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجمهورية الجزائرية

والآن عزيزي القارئ إليك أيضا قائمة بجميع مواقع الديوان الوطني، لكن عليك الانتباه. أن هذه هي المواقع الرسمية فقط ولا يوجد غيرها. وجميعها مواقع رسمية تم الإعلان عنها عن طريق الموقع الرسمي.