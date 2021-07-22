هاام جدا/ إعلان نسب النجاح نتائج البكالوريا 2021 وكود معرفة النتائج عبر الهاتف النقال

نقدم لكم طريقة معرفة نتائج الباك عن طريق الهاتف حيث ساعات قليلة ويبدأ إعلان نتائج شهادة البكالوريا بالجزائر دورة جوان 2021، وينتظر إعلان النتائج الآلاف من الطلبة والطالبات بقلق بالغ، كما أن أولياء الأمور ينتظرون النتائج بشغف مثل الأبناء للاطمئنان على نسبة النجاح لذويهم وللاطمئنان على نتيجة البكالوريا التي ستحدد الكلية التي سيلتحق بها الطالب فيما بعد.

استظهار نتيجة شهادة البكالوريا بالجزائر

وكما جاء في البيان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية منذ أيام أنه سيتم إشهار نتائج شهادة البكالوريا اليوم الخميس 22 جويلية الساعة 16:00 بتوقيت جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، الرابعة مساء سيتم اعلان النتيجة التي ينتظرها العديد من اللبة والطالبات بكل بيت بالجزائر بقلق بالغ، ونتمنى لهم جميعا الحصول على درجات عالية بجميع المواد ونسبة نجاح تؤهلهم لدخول الكلية التي يرغبون بها.

رابط نتائج الباك

وقد وضعت وزارة التربية الوطنية عبر صفحتها الرسمية روابط لاستخراج نتائج البكالوريا وهي:

رابط موقع فضاء الأولياء أو فضاء أولياء التلاميذ، أو موقع ثروة للنتائج.

كذلك يمكن للطالب الحصول على نتائج الباك بالجزائر دورة جوان 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات https://bac.onec.dz/

إذا لم يفتح معك الرابط السابق يمكنك الدخول هنا واتباع الخطوات بالفيديو لتفعيل حسابك عبر الموقع.

طريقة معرفة نتائج البكالوريا 2021 عن طريق الهاتف

نقدم لكم طريقة مجانية للحصول على النتائج وطريقة معرفة نتائج بكالوريا 2021 عن طريق الهاتف المحمول وهي طريقة مجانية مجانية، حيث يكفي للطالب فقط كتابة الرقم *567# في هاتفه المحمول الخاص به أو أي هاتف أخر ثم إدخال رقم تسجيله والرقم السري وسيتمكن من معرفة نتائج الباك الخاصة برقم التسجيل الذي استخدمه.

إعلان نسبة النجاح

اعلن وزير التربية الوطنية، الاستاذ عبد الكريم بالعابد نسبة النجاح في نتائج الشهادة الثانوية، شهادة البكالوريا بجميع شعبها العلمي والادبي، كما اعلن أن معدل النجاح في بكالوريا 2021 هو 9.5، وأعلن سيادته نتائج نسب النجاح حسب الشعب في شهادة البكالوريا 2021 :