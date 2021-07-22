نتائج البكالوريا bac.onec.dz 2021 الجزائر للطلاب الأحرار برقم التسجيل المباشر عبر الديوان الوطني، كل طالب وطالبة ملتحق بمرحلة الشهادة البكالوريا يشعر بالتوتر والقلق حيال اقتراب موعد ظهور نتائج البكالوريا والتي سوف تعلنها الجهات المعنية خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف يتم الإعلان من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي وذلك تفادياً لانتشار فيروس كوفيد-19، وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم الخاصة بدولة الجزائر عدة قرارات منذ بداية العام الدراسي لعام 2021 وقد كان من ضمن الإجراءات الاحترازية و الوقائية التي تم شنها من خلال الحكومة الجزائرية هي أن أن يتم تفعيل نظام التعليم عن بعد حفاظاً على سلامة وحياة الطلاب والطالبات بالإضافة إلى القائمين على العملية التعليمية.

الموعد المحدد لظهور نتائج البكالوريا برقم التسجيل

قد قامت وزارة التربية والتعليم بدولة الجزائر بإصدار إعلان رسمي منذ أيام قليلة وقد أعلنت فيه عن اقتراب الموعد المحدد لظهور النتيجة الخاصة بشهادة البكالوريا برقم التسجيل، وقد حددت انه في نهاية هذا الأسبوع الحالي سوف يتم صدور نتائج البكالوريا لعام 2021 ،فسوف تظهر نتيجة البكالوريا برقم التسجيل اليوم الموافق الخميس الموافق 22 من شهر يوليو الجاري لعام 2021 ، ومن المفترض أن ساعة ظهور نتائج شهادة البكالوريا هي الساعة الرابعة عصراً من مساء اليوم، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الجزائرية أيضًا أن كل طالب وطالبة سيتمكن من معرفة ما إذا قد اجتاز الطالب اختبارات البكالوريا بنجاح أم لا.

من أول الخطوات التي يجب على الطالب أو الطالبة أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، وبعد الدخول على الموقع سوف يتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم الخاصة البكالوريا للعام الدراسي الجاري 2021 ( https://bac.onec.dz ).

يتوجه كل طالب بالدخول على النافذة و سيتمكن بعد ذلك من التعرف على كافة نتائج البكالوريا .

على كل مترشح أن يدخل رقم التسجيل الخاص بهم سيتمكن بعد ذلك من تسجيل الدخول في الموقع، و يتاح ذلك لكل مترشح من المتمدرسين أو من الأحرار. يقوم كل مترشح بإدخال الرقم السري الخاص به .

على كل مترشح الإجابة على سؤال عشوائي .

يضغط الطلاب بعد ذلك على استظهار النتيجة ومن ثم يستطيع كل طالب رؤية نتيجته.

خطوات الوصول إلى نتائج البكالوريا برقم التسجيل