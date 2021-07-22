المنظمات الدولية تدين محاولة اغتيال رئيس مالى المؤقت

جدة - نرمين السيد - أعربت لجنة مراقبة الانتقال المحلية، التى تضم اللجنة الاقتصادية لغرب إفريقيا والساحل، والاتحاد الإفريقى، وبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأعضاء من المجتمع الدولى، عن إدانتها لمحاولة طعن رئيس مالى المؤقت، العقيد آسيمى جويتا.





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