طباعة تأشيرة خروج وعودة | كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة ؟

طباعة تأشيرة خروج وعودة يتم طباعة تلك التأشيرة من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بصدورها، ويتم الحصول على هذه النسخة لكي يتم إظهارها في الجوازات الخاصة بالمطار، لذلك سوف نتطرق من خلال هذا المقال لعرض كيفية طباعة تأشيرة خروج وعودة.

يتم الدخول على منصة مقيم الإلكترونية التي تحتوى على كافة الخدمات التي تقدم للمقيمين. يتم الضغط على كلمة التأكد من التأشيرة، يتم الضغط على التحقق بواسطة رقم التأشيرة. ثم يتم كتابة رقم التأشيرة بطريقة صحيحة. سيطلب منك مطابقة رقم التأشيرة بأي من البيانات الشخصية الخاصة بك حتى يتأكد من هوية المستخدم، يتم اختيار المناسب لك. بعد التأكد سيظهر لك كلمة استعلام يتم الضغط عليها. سيظهر لك كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة، وستلاحظ كلمة طباعة التأشيرة يتم الضغط عليها.

طباعة تأشيرة خروج وعودةمدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

المدة القصوى لإصدار تأشيرة الخروج والعودة هي 6 شهور، وأحيانًا تزيد في الحالات الاستثنائية الهامة فقط، مثل الحالات الطارئة.

في حالة تأخر صاحب التأشيرة عن العودة في الميعاد المحدد له، يمنع من الدخول إلى المملكة حتى يتم دفع الغرامة المستحقة عن هذا التأخير، وضرورة استخراج تصريح عمل جديد خاص به حتى يتمكن من الدخول بصورة قانونية.

يتم الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، يتم تسجيل الدخول من خلال اسم المستخدم ورمز الهوية وكلمة المرور. الضغط على الخدمات الإلكترونية ثم يتم الضغط على كلمة استشارة. سيقوم بعرض صفحة تطلب من المستخدم ادخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المقيم، بعد الانتقال للمرحلة التالية سيعرض الفترة المتبقية من مدة التأشيرة الحاصل عليها. الضغط على تمديد الفترة، سيظهر لك بعض المعلومات التي عليك أن تملأها حتى يتم قبول الطلب.

يتم الدخول على منصة أبشر الإلكترونية ويتم تسجيل الدخول بالطريقة المتعارف عليها. يتم بعد ذلك الضغط على كلمة القطاعات. ستظهر لك بعض الاختيارات المتعددة على يمين الشاشة يتم الضغط على كلمة جواز سفر. يتم الضغط على كلمة الخدمات المدعومة، ومن ثم يتم اختيار الشخص الذي ترغف في إلغاء التأشيرة له. سيظهر لك إلغاء التأشيرة يتم الضغط عليها، ولكن يجب العلم أن أي مبالغ تم دفعها لم يتم ردها.

كيفية تمديد تأشيرة الخروج والعودة ؟طرق إلغاء تأشيرة الخروج والعودة