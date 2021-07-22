هنا نتائج البكالوريا الجزائر 2021 ..استعلم الآن عن الباك

ظهرت الآن نتائج البكالوريا الجزائر 2021. حيث بلغت نسبة النجاح في شهادة الباك الجزائر لدورة جونية 2021 نحو 61.17. وفق ما أعلنه وزير التربية الاستاذ عبد الحكيم بلعابد في الندوة الصحفية التي عقدها صباح اليوم بمقر وزارة التربية الوطنية، تمهيداً لاعلان نتائج البكالوريا الجزائر 2021 والتي من المقرر أن يتم إعلانها خلال وقت قصير، سواء عبر الموقع الالكتروني للدبوان الوطني للامتحانات والنتائج. أو عبر رسائل نصية على الشركات الثلاث العاملة في الجزائر بشكل مجاني.

نتائج البكالوريا الجزائر 2021 استعلم الآن عن نتائج الباك برقم التسجيل

قال وزير التربية الوطنية الاستاذ عبد الحكيم بلعابد، بأن مصالح وزارته قد أخذت في الاعتبار حالة التوتر والضغوط النفسية التي عاشها الطلاب الممتحنون في البكالوريا في ظل استمرار أزمة تفشي وباء كورونا، ثم أعلن وزير التربية نسب النجاح في نتائج البكالوريا الجزائر 2021 حسب كل شعبة من الشعب كالآتي:-

الشعبة نسبة النجاح الرياضيات 84.1% الآداب واللغات الأجنبية 74.7% التقني الرياضي 67.3% العلوم التجريبية 60% الآداب والفلسفة 58.2% التسيير والاقتصاد 51.1%

وأشار وزير التربية إلى أنه سوف يتم الاعلان عن نتائج الباك لدورة جونية 2021 في تمام الساعة الرابعة عصراً، ويمكن للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور الحصول على النتيجة وذلك كما يلي:-

* للمتمدرسين من خلال موقع الديوان الوطني للآمتحانات والمسابقات.

* للمترشحين الأحرار عبر فضاء الأولياء.

* سيتم تعليق قوائم الناجحين في كافة المؤسسات التعليمية اليوم وفي نفس توقيت اعلانها على المواقع الالكترونية.

* كذلك فإنه يمكن للطلبة والطالبات الحصول على نتائج الباك 2021 عبر الرسائل النصية مجانا لمشتركي جميع متعاملي الهاتف النقال، عن طريق تشكيل الرمز # الرقم السري* رقم التسجيل*1* 567*.

ويبلغ عدد طلاب البكالوريا الجزائر 2021 أكثر من 731 ألف طالب وطالبه، جميعهم الآن في حالة من الترقب والتوتر انتظاراً لمعرفة النتيجة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نسبة النجاح العامة في الباك 2021، حيث وفقاً لتلك النسبة المعلنة، فإن عدد الناجحين في الباك لهذا العام أكثر من 366 ألف مترشح ناجح وهذه النسبة قريبة جداً من دورة 2020.

وتعد نتائج الباك ذات أهمية كبرى لجميع الطلبة والطالبات في الجزائر، حيث يعتمد عليها في الالتحاق بمختلف الجامعات بالجزائر وفقاً للنسبة التي حصل عليها الطالب في المجموع.