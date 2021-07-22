رابط نتائج البكالوريا الجزائرية عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات و فضاء أولياء التلاميذ ، سادت حالة من القلق والتوتر لدى الكثيرين من مواطني الجزائر في الساعات القليلة الماضية عقب الإعلان عن موعد نتائج امتحانات البكالوريا دورة جوان خلال الساعات القليلة المقبلة، مما أدى إلى زيادة البحث بشغفٍ من جانب أولياء أمور الطلاب والطالبات عن كل الروابط المتاحة لإعلان النتيجة، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات الشهر الماضي وعقب انتهاء عمليات رصد الدرجات ومراجعتها بدقة شديدة والتأكد من رصد درجات الطلاب الفعلية دون المساس بحق أى طالب أو طالبة، لالتحاقه بالكلية التي يستحقها.

موعد نتائج امتحانات البكالوريا الجزائرية دورة جوان 2021 م

من المفترض أن يقوم السيد عبد الحكيم باعتماد نتيجة البكالوريا الجزائرية دورة جوان خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن قام سيادته أول أيام عيد الأضحى المبارك بتفقد أعمال التصحيح ورصد الدرجات لكافة المواد الدراسية المقررة بالمركز الوطني لإعلان نتائج الامتحانات، وتأكد من طبع كشوف النقاط والشهادات النهائية للناجحين و الناجحات، حتى يتمكن الكثيرون من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الاطمئنان على النتيجة، من خلال عدة روابط وفرتها الوزارة، وخاصة بعد البيان الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن موعد النتيجة اليوم الخميس الموافق 22 جويلية الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت الجزائر.

رابط نتائج البكالوريا الجزائرية دورة جوان عبر موقع الديوان الوطني و فضاء أولياء التلاميذ2021م

عقب إعلان وزارة التربية الوطنية بالجزائر موعد صدور نتائج امتحانات البكالوريا دورة جوان خلال الساعات القليلة المقبلة، ازدادت الحاجة إلى البحث عن روابط الاستعلام عن النتيجة الكترونيًّا فور اعتمادها، لذا أتاحت الوزارة عدة روابط سريعة ومباشرة يتمكن من خلالها الكثيرون من الطلاب والطالبات الاستعلام عن النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المركز لمعرفتها، وذلك من خلال الروابط الآتية: