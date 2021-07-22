نتيجة الدبلومات الفنية 2021 “الصناعي والتجاري والزراعي” خلال موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2021، مع قرب انتهاء ايام عيد الاضحى المبارك، مازال البحث مستمر من قبل الطلاب في جميع أنحاء الجمهورية عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن النتائج من المقرر أن يتم طرحها قبل بداية عيد الأضحى المبارك، وحتى ذلك الحين لم يتم طرح النتائج، لذلك قد تم الإعلان رسميًا من قبل مصادر مسؤولة داخل الوزارة ان النتائج من المقرر ان تصدر قبل نهاية يوم الأحد القادم الموافق يوم 25 يوليو 2021، وكان ذلك بعد مرور اكثر من شهر على تاريخ انتهاء اخر اختبار قد قام الطلاب بتأديتها، حيث قد كان اخر اختبار انتهى منه الطلاب قبل نهاية شهر يونيو الماضي للعام الميلادي الحالي 2021، مما قد زاد من قلق الطلاب، لكن قد صدرت أخبار وتصريحات من داخل الوزارة ان نسبة نجاح الطلاب قد تخطت الـ 75 بالمئة، وتُعد تلك نسبة متميزة مقارنةً بالأعوام الماضية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021

من المقرر ان يتم الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في الموقع الذي تم الإعلان عنه، اما عن النتائج فإنها من المقرر أن تصدر إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم في المدارس، لتكون تلك النتائج الخاصة بالدور الاول، اما عن اختبارات الدور الثاني فإنها من المقرر أن تبدأ بعد ظهور نتائج الثانوية العامة اي بعد منتصف شهر أغسطس القادم.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يمكن الان لجميع الطلاب التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 والتي جاءت كالتالي: