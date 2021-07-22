شروط الالتحاق ببرنامج وصول للمراه العاملة وخطوات التسجيل

شروط الالتحاق ببرنامج وصول التى اطلقتة المملكة للمراه العاملة لتشجيعها على العمل والتقدم فى سوق العمل ويوفر البرنامج وسيلة نقل آمنه للعاملات، كما يتم النقل بتكلفة مخفضة بالمقارنة بغيره من برامج التوصيل ولا يسمح باستخدامه من قبل أشخاص آخرين يكون للعاملات فقط، ويعمل البرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، ويتم تحمل تكلفة نسبة 80% من إجمالي الرحلات الشهرية للمرأة بمبلغ مقداره 800 ريال سعودي دعم من الصندوق، وتقدم المملكة الكثير من الخدمات للمراه ومنها شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة وغيرها الكثير للاستفادة من خبراتها وكفاتها فى سوق العمل، ويقدم برنامج وصول طريقة التسجيل غير شروط الالتحاق. شروط الالتحاق ببرنامج وصول للمراه العاملة ان تكون المراه العاملة سعودية. الايقل العمر عن 18 عام ولايزيد عن 65 عام. ألاجر الشهري (الراتب الأساسي+بدل السكن) الا يزيد عن 8000 ريال سعودي. تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية. مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهراً خلال الخمس سنوات الماضية. خطوات التسجيل فى برنامج وصول الدخول على موقع وصول الرسمى. الضغط على زر انضمي الآن. الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات. يتم تسجيل الدخول للبوابة ثم الضغط على البرامج. ثم الضغط على خانة البرامج من خلال بوابة العمل طاقات. بعد ذلك الضغط على برنامج دعم نقل المرأة العاملة. الضغط على ذلك الزر تقدم هنا لتقديم طلب للأشتراك في برنامج وصول. ادخال البيانات المطلوبة وتحديد موقع العمل وموقع المنزل بدقة كبيرة. التاكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح وذلك لأنه سيكون وسيلة التواصل معها من البرنامج. النقرعلى كلمة متابعة. في حال تطابق كافة الشروط على المرأة المتقدمة ستصلها رسالة بقبولها في البرنامج. يتم الذهاب للبريد الإلكتروني الخاص بها لتفعيل الخدمة وذلك يكون خلال يومي عمل رسميين من وقت التقديم. شروط الالتحاق ببرنامج وصول للمراه العاملةخطوات التسجيل فى برنامج وصول والجديرر بالذكر ان برنامج وصول يتوافر فى المدن خدمة توجيه المركبات من خلال التطبيقات الذكية المرخصة للبرنامج تشمل المناطق والمدن الاحساء والباحة والثقبة والجبيل والخبر والخرج والدمام والرياض والزلفي والطائف والمدينة المنورة وغيرها الكثير ويمكن استخدام البرنامج فى كلا تطبيقين كريم واوبر. الوسوم

شروط الالتحاق ببرنامج وصول التى اطلقتة المملكة للمراه العاملة لتشجيعها على العمل والتقدم فى سوق العمل ويوفر البرنامج وسيلة نقل آمنه للعاملات، كما يتم النقل بتكلفة مخفضة بالمقارنة بغيره من برامج التوصيل ولا يسمح باستخدامه من قبل أشخاص آخرين يكون للعاملات فقط، ويعمل البرنامج بدعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع تطبيقات توجيه المركبات لتقديم خدمة النقل بجودة عالية وبتكلفة مناسبة، ويتم تحمل تكلفة نسبة 80% من إجمالي الرحلات الشهرية للمرأة بمبلغ مقداره 800 ريال سعودي دعم من الصندوق، وتقدم المملكة الكثير من الخدمات للمراه ومنها شروط استخراج رخصة القيادة للنساء 1442 والإجراءات الأوراق المطلوبة لاستخراج الرخصة وغيرها الكثير للاستفادة من خبراتها وكفاتها فى سوق العمل، ويقدم برنامج وصول طريقة التسجيل غير شروط الالتحاق. شروط الالتحاق ببرنامج وصول للمراه العاملة ان تكون المراه العاملة سعودية. الايقل العمر عن 18 عام ولايزيد عن 65 عام. ألاجر الشهري (الراتب الأساسي+بدل السكن) الا يزيد عن 8000 ريال سعودي. تكون مسجلة في التأمينات الاجتماعية. مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا يزيد عن 36 شهراً خلال الخمس سنوات الماضية. خطوات التسجيل فى برنامج وصول الدخول على موقع وصول الرسمى. الضغط على زر انضمي الآن. الدخول إلى البوابة الوطنية للعمل طاقات. يتم تسجيل الدخول للبوابة ثم الضغط على البرامج. ثم الضغط على خانة البرامج من خلال بوابة العمل طاقات. بعد ذلك الضغط على برنامج دعم نقل المرأة العاملة. الضغط على ذلك الزر تقدم هنا لتقديم طلب للأشتراك في برنامج وصول. ادخال البيانات المطلوبة وتحديد موقع العمل وموقع المنزل بدقة كبيرة. التاكد من كتابة البريد الإلكتروني بشكل صحيح وذلك لأنه سيكون وسيلة التواصل معها من البرنامج. النقرعلى كلمة متابعة. في حال تطابق كافة الشروط على المرأة المتقدمة ستصلها رسالة بقبولها في البرنامج. يتم الذهاب للبريد الإلكتروني الخاص بها لتفعيل الخدمة وذلك يكون خلال يومي عمل رسميين من وقت التقديم. شروط الالتحاق ببرنامج وصول للمراه العاملةخطوات التسجيل فى برنامج وصول والجديرر بالذكر ان برنامج وصول يتوافر فى المدن خدمة توجيه المركبات من خلال التطبيقات الذكية المرخصة للبرنامج تشمل المناطق والمدن الاحساء والباحة والثقبة والجبيل والخبر والخرج والدمام والرياض والزلفي والطائف والمدينة المنورة وغيرها الكثير ويمكن استخدام البرنامج فى كلا تطبيقين كريم واوبر.

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