https dari iq منصة داري الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلن رئيس الوزراء العراقي السيد / مصطفى الكاظمي اليوم إطلاق منصة داري لتوزيع الاراضي للمواطنين في عموم البلاد عبر الرابط https dari iq.
وقال الكاظمي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “بعون من الله، وبعد جهود شارك فيها الجميع أطلقنا اليوم برنامج الإسكان (داري https://dari.iq) وعبر منصة شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة تعتمد معايير منصفة”.
وتابع: “نطمح إلى أن تكون هذه الخطوة بداية لحل أزمة السكن، وبناء مدن جديدة حديثة”، مضيفا “وعدنا شعبنا وأوفينا”.
منصة داري dari iq
يأتي انطلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني “منصة دراي” المختص بتوزيع قطع الاراضي السكنية للمواطنين بالعراق، خلال اجتماع الكاظمي مع اللجنة المكلفة بتوزيع قطع الاراضي.
وأضاف الكاظمي أن منصة دراي https dari iq سيسهم في تسهيل الإجراءات وتجاوز الروتين والمحسوبية، مشيرًا إلي أنه سيحقق العدالة بالتوزيع علي المواطنين في ضوء الشروط والنقاط الموضوعة للفئات المستحقة.
وفي نهاية حديثه قال الكاظمي “وعدت بتوفير سكن يحفظ كرامة أبناء شعبنا واليوم نعلن عن الإجراءات الأولي للتنفيذ والمتمثلة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني”.
وللمزيد عن الاستمارة الالكترونية لتوزيع الاراضي للمواطنين العراقيين وشرح خطوات التسجيل عبر منصة داري يرجي الدخول علي الرابط التالي: Dari Iq.
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