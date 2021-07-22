الأمن القومى الإيرانى: معضلة الجفاف فى الأحواز واقع لا يمكن إنكاره

جدة - نرمين السيد - وبدأت الاحتجاجات فى مدينة الأحواز، عاصمة خوزستان، مساء الخميس الماضى، وامتدت بعد ذلك إلى مدن أخرى، بسبب أزمة المياه الشديدة التى تضرب المحافظة.

وأسفرت الاحتجاجات عن مصادمات نتج عنها سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المحتجين، كما قُتل ضابط فى الشرطة الإيرانية خلال هذه الصدامات، وفق الإعلام الرسمى.