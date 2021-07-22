المفوضية الأوروبية تخصص 120 مليون يورو لتمويل مشاريع التصدى لكورونا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان نشرته المفوضية على موقعها الإلكترونى، أكدت فيه أن هذا التمويل يعد جزءًا من مجموعة واسعة من إجراءات البحث والابتكار المتخذة لمكافحة الفيروس التاجى فى بلدان الاتحاد الأوروبى بما يساهم فى الوقاية والتخفيف والاستجابة لتأثير الفيروس ومتغيراته، وبما يتماشى مع خطة التأهب الأوروبية الجديدة للدفاع البيولوجى.

وستدعم معظم المشاريع التجارب السريرية للعلاجات واللقاحات الجديدة، فضلاً عن تطوير مجموعات وشبكات واسعة النطاق لمكافحة الفيروس خارج حدود أوروبا، وإقامة روابط مع المبادرات الأوروبية فى هذا الشأن.

فيما ستعمل المشاريع الأخرى على تعزيز وتوسيع الوصول إلى البنى التحتية البحثية التى تقدم الخدمات أو اللازمة لمشاركة البيانات والخبرات وموارد البحث بين الباحثين، لتمكين البحث الذى يتناول فيروس كورونا ومتغيراته. وتشمل هذه البنى التحتية تلك النشطة بالفعل مثل منصة بيانات كوفيد-19 الأوروبية والبنى التحتية الأوروبية لبحوث علوم الحياة.

جدير بالذكر أن رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أعلنت فى شهر فبراير الماضى، عن تدشين خطة التأهب الأوروبية للدفاع البيولوجى بهدف إعداد أوروبا لمواجهة خطر متزايد بشأن تفشى متغيرات فيروسية جديدة، ومحاولة تعزيز التعاون بين العلم والصناعة والسلطات العامة، والاستفادة من جميع الموارد المتاحة لتمكين أوروبا من الاستجابة لهذا التحدى.