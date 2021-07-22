عاجل.. مقتل 20 ونزوح آلاف جراء معارك حدودية بإقليم تيجراى الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - وكانت القوات الحكومية الإثيوبية شنت هجومًا ضد إقليم تيجراى منذ نوفمبر الماضى، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية للإقليم وتشريد مئات الآلاف من النازحين فى بلدان الجوار، إضافة إلى مقتل الآلاف وارتكاب انتهاكات لا إنسانية واسعة. ثم عاودت جبهة تحرير تيجراى سيطرتها على إقليم تيجراى وأسرت الالآف من قوات الجيش الإثيوبى.

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