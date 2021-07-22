ميركل: نأمل بتجنب خيار فرض عقوبات وروسيا تعهدت بعدم استخدام الطاقة كسلاح

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أعلن الكرملين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أطلعت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على نتائج مباحثاتها مع الرئيس الأمريكى جو بايدن حول مشروع "السيل الشمالى 2" للغاز الروسى. وذكر بيان الكرملين، أنه فى أعقاب اتصال هاتفى بين ميركل وبوتين، "عبرا عن ارتياحهما لقرب إتمام مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالى 2"، وأن الرئيس الروسى رحب بتمسك الجانب الألمانى بتنفيذ المشروع الذى يتسم بطابع تجارى بحت، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة فى ألمانيا والاتحاد الأوروبى".

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