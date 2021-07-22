عاجل.. الصحة السعودية تعلن نجاح موسم الحج دون إصابات بكورونا

جدة - نرمين السيد - ويتأهب مشعر منى فى السعودية قبل مغيب شمس اليوم الخميس، الموافق ثانى أيام التشريق لوداع الحجاج المتعجلين، حيث من المنتظر أن يغادروا المشعر فى اتجاه الحرم المكى لأداء طواف الوداع، وذلك بعدما توجهت جموع حجاج بيت الله الحرام فى ثانى أيام عيد الأضحى، وأول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمى الجمرات الثلاث.

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