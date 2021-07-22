جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية، اليوم الخميس، بأن 10 آلاف شخص يحتاجون للإيواء بشكل عاجل بسبب تعرض منازلهم للتدمير الكامل أو الجزئى. وكانتت الحكومة البلجيكية، قد أعلنت تخصيص مليارى يورو لإعادة إعمار المناطق المتضررة، مؤكدة إعادة توجيه المساعدات الأوروبية الممنوحة للمنطقة للتعافى الاقتصادى بعد أزمة كوفيد 19، نحو مشاريع تهدف لإعادة الإعمار وإصلاح البنى التحتية المتضررة بفعل الفيضانات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات بلجيكا إلى 33 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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