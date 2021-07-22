قتيل و10 مصابون في انفجار "غامض" وسط غزة

قتل فلسطيني وأصيب 10 آخرون، الخميس، في انفجار وقع بمبنى في سوق شعبي قديم وسط مدينة غزة ولم تتضح أسبابه، بحسب وزارة الداخلية في غزة.
وأعلن المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص في الانفجار في "سوق الزاوية بمدينة غزة".
ولم تعرف أسباب الانفجار الذي وقع في بناية مكونة من طوابق عدة، بحسب البزم الذي أشار إلى أن "فرقة هندسة المتفجرات في الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة".
وأدى الانفجار إلى انهيار أجزاء كبيرة من المنزل وإلحاق أضرار واسعة في المنازل والمحال التجارية المجاورة، بحسب شهود عيان ومصوري "فرانس برس".
وقال شاهد يدعى محمد الطبطيبي للوكالة: "استيقظت على صوت الانفجار. خرجت إلى الشارع وجدت الناس يركضون. الدخان كان يملأ المكان والمحلات مدمرة، الانفجارات تتكرر في غزة حتى في العيد".
والعام الماضي، لقى 25 فلسطينيا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات بجروح إثر حريق شب في سوق شعبية في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة سببه تسرب للغاز.
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