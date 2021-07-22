السعودية تعلن نجاح موسم الحج صحيا.. صفر إصابات بكورونا

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، الخميس، نجاح موسم الحج من الناحية الصحية، دون تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن الربيعة قوله إن موسم الحج الحالي خلا من فيروس كورونا والأوبئة الأخرى.
وأوضح الربيعة أن وزارة الصحة وهيئة الهلال الأحمر السعودي استعدا "لحج هذا العام عبر منظومة متكاملة من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة شملت مجموعة من المستشفيات والمراكز الصحية وسيارات إسعاف عالية التجهيز".
وقال الربيعة إن "طواقم طبية وفنية وإدارية تضم كوادر مؤهلة ومدربة على العمل في موسم الحج أشرفت على المرافق الصحية"، مشيرا إلى أن "جميع القطاعات الحكومية بذلت جهودا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن لتنفيذ خطة الحج الصحية لضمان سلامتهم ومنع انتشار العدوى بينهم في ظل جائحة كورونا".
وأكد أن الإجراءات الاحترازية في التعامل مع الوضع الصحي للجائحة خلال موسم حج هذا العام الذي استدعى اقتصار أداء الحج على 60 ألف حاج من مستكملي اللقاح، أسهمت في الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.
ويأتي حج هذا العام في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا ومتحوراتها الجديدة، حيث اقتصر المشاركون في الحج هذا العام على الموجودين داخل السعودية.
ويشارك في الحج هذا العام 60 ألفا فقط من المواطنين السعوديين والمقيمين بين سن 18 و65 عاما، وكلهم تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من الإصابة بالفيروس ولا يعانون من أي أمراض مزمنة.
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