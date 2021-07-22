موعد عودة الدوام بالسعودية بعد إجازة عيد الأضحى 1442 عودة الدوام بالقطاع العام والقطاع الخاص

موعد عودة الدوام بالسعودية بعد اجازة عيد الأضحى، يبحث الكثير من الموظفين داخل المملكة عن موعد انتهاء اجازة عيد الأضحى ويتسائلون، متى تنتهى الاجازة؟، وسنتابع معكم في هذا المقال كافة التفاصيل المتعلقة بعودة الدوام بالمملكة في جميع القطاعات العام والخاص والدوائر الحكومية، وهذا بعد عيد الأضحى 1442.

متى تنتهى اجازة عيد الأضحى 1442

يشغل بال العديد من المواطنين في المملكة، وخاصة العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة عن موعد انتهاء اجازة عيد الأضحى، وهذا للعودة لاستئناف أعمالهم بالشركات والدوائر الحكومية.

حيث قد بدأت اجازة عيد الأضحى في القطاع العام بالمملكة بدءا من يوم 4 ذو الحجة 1442، والموافق ميلاديا 14 يوليو 2021، وحسب ما أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية السعودية، فإن إجازة عيد الأضحى آخر يوم بها بالنسبة للقطاع العام هو يوم الأحد 16 ذو الحجة 1442، والموافق يوم 24 يوليو 2021.

ويتساءل العديد عن موعد عودة الدوام بالقطاع الخاص والدوائر الحكومية والبنوك، والتي سنتابعها معكم، فاستمروا بالقراءة أعزائنا المتابعين.

موعد عودة الدوام في جميع القطاعات بالمملكة

ويتساءل العديد من الأشخاص عن عودة الدوام بباقي القطاعات بالمملكة، وهذا بعد إجازة عيد الأضحى، والتي تعتبر واحدة من أكبر الاجازات الرسمية مدفوعة الأجر في المملكة وفي الوطن العربي، وهذا كما تنص اللوائح وكما أكد السيد وزير الموارد البشرية، بأن اجازة عيد الأضحى مدفوعة الأجر.

وقد بدأت اجازة العيد بالسعودية من يوم 6 ذو الحجة هذا بالنسبة للقطاع العام والحكومي، أما بالنسبة للقطع الخاص فقد بدأت من يوم 10 ذو الحجة 1442، وستنتهي اجازة عيد الأضحى بشكل رسمي في جميع القطاعات عموما بعد انتهاء أيام التشريق.

وستنتهى اجازة العيد بالنسبة للقطاعات كالآتي:

القطاع الحكومي والدوائر الحكومية، آخر يوم لأجازة العيد يوم الأحد 15 ذو الحجة، وعودة الدوام يوم الاثنين القادم 16 ذو الحجة 1442.

القطاع الخاص، آخر يوم للإجازة يوم الأحد 15 ذو الحجة، وعودة الدوام بالقطاع الخاص يوم الاثنين القادم الموافق 24 يوليو 2021.

البنوك، سيعود الدوام بالبنوك بداية من يوم الاثنين القادم 24/7/2021.

شروط عودة الموظفين للعمل

ويوجد عدة شروط لعودة الموظفين والسماح لهم بدخول مقرات العمل الخاصة بهم، وأهم هذه الشروط الحصول على تطعيم فيروس كورونا، وهذا بجانب الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.