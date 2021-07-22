link نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر موقع الديوان الوطني للامتحانات bac.onec.dz 2021 resultat

نتائج شهادة البكالوريا 2021 الجزائر والتي يكثر البحث عنها الآن من العديد من الطلاب وطالبات بكالوريا الثانوية العامه حيث أكدت وزاره التربية الوطنية انه من المقرر أن يتم اليوم الخميس الموافق 22 جويليه الإعلان الرسمي عن نتائج الباك لجميع الطلاب الذين دخلوا امتحانات البكالوريا في مختلف الولايات وسوف يكون في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم وذلك عبر الديوان العام للامتحانات والمسابقات والذي يعتبر الموقع الرسمي لنشر نتائج المدارس في مختلف المراحل التعليمية في الجزائر وعبر هذا الموقع سيتم إعلان نتائج الطلاب الأحرار عليه أما بالنسبة لطلاب المتمدرسين المترشحين يمكنهم الاستعلام عن نتائجهم عبر موقع فضاء الأولياء او من خلال رسائل موبايل sms

استخراج نتائج شهاده البكالوريا الجزائر

قام دكتور عبد الحكيم بالعابد بعمل جوله تفقدية في اللجان الانتخابية وذلك من أجل الإشراف بنفسه خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك على سير العمل والتأكد من انتهاء كافه أعمال التصحيح والمراجعة، حيث تمت مراجعة دقيقة لكافة الأوراق الامتحانية للطلاب ورصد درجات وعمل كشوف نتائج الطلاب حيث يتم نشرها عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ويمكن للطلاب الاستعلام عنها برقم التسجيل.

روابط استخراج نتائج الباك

يستعد طلاب البكالوريا اليوم الخميس الثاني والعشرين من شهر يوليه من أجل الاطلاع علي نتائج البكالوريا 2021، حيث من المقرر أن يعقد وزير التربية والتعليم في الجزائر مؤتمر صحفي سيعلن من خلاله من خلاله كافه التفاصيل عن نتائج البكالوريا كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن النسبة المئوية للناجحين وعدد الطلاب والطالبات الذين دخلوا الامتحانات وكذالك إعلان أسماء أوائل الطلاب من مختلف الولايات الجزائرية بالنسبة لنتيجة البكالوريا وسيتم نشر نتائج البكالوريا إلكترونيا عبر المواقع الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية حيث يمكن الطلاب الاستعلام عن نتائج الباك من خلال

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

موقع فضاء أولياء التلاميذ للطلاب المترشحين المتمدرسين

كما يمكن للطلاب الذي لا يتوفر لديهم الإنترنت أو لا يستطيعون دخول مواقع نشر نتائج شهادة البكالوريا حيث يمكن استعلام النتيجة عبر الهاتف الجوال عن طريق رقم #567* من أى شركة اتصالات من الشركات الثلاثة التي تتواجد في الجزائر.