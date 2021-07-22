“ألف مبروك” أستخرج كشف نقاط نتائج البكالوريا الجزائرية عبر bac.onc.dz الوزارة 3 طرق سريعه

مئات الآف من الجزائريين بل الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من القلق الشديد اليوم، بسبب إعلان نتائج البكالوريا الجزائرية دورة جوان 2021، والتي يتحدد على أإثرها مستقبل الطلاب في الدخول إلي الجامعات، فهي أهم نتيجة في حياة الطلاب العلمية والدراسية، لذا تجد أهتمام كبير اليوم من كل أجهزة الدولة في إخراج النتائج بصورة ممتازة، وأن يستطيع الطلاب الدخول على موقع الديوان الوطني، وفضاء أولياء التلاميذ ومعرفة كشف النقاط، ونحن من خلال موقعكم المتميز ثقفني سوف نقدم لكم الرابط المحدث للنتيجة.

إعلان كشف نقاط نتائج البكالوريا الجزائرية

كما حددت وزارة التربية الوطنية موعد إعلان النتائج منذ فترة وهو اليوم الخميس 22 من شهر يوليو لعام 2021، فأنها اعتمدت المواقع الرسمية التي سيتم الدخول عليها ومعرفة النتائج من خلالها، وألية الإطلاع على كشوف النقاط والتي سنقدمها لأبنائنا الطلاب من خلال الخطوات السهلة القادمة.

الدخول على موقع bac.onc.dz.

تسجيل رقم التسجيل والرقم السري.

الضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر كشف الدرجات وكافة التفاصيل.

الدخول على موقع فضاء أولياء التلاميذ. الضغط على مربع أنا لست رو بورت، والإجابة على السؤال الرياضي الاقتراضي. الموافقة على شروط الموقع. كتابة اسم المستخدم وكلمة السر. الضغط مرة أخرى إلي تسجيل الدخول. وبذالك يتم الدخول ويصبح لك حساب غبر فضاء التلاميذ تتطلع من خلاله على كشف النقاط.

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في ظل أنتشار وباء كورونا عملت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، على أتاحت النتائج لكل السنوات الدراسية عن طريق الإنترنت، كي تحافظ على صحة الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفرت أكثر من موقع إلكتروني يمكن الدخول من خلاله ومعرفة النتيجة.

وزارة التربية الوطنية تعلن نتائج البكالوريا

تفقد السيد وزير التربية الوطنية الجديد مراكز تصحيح أمتحانات البكالوريا أمس، للوقوف على ألمسات النهائية في عملية التصحيح والتدقيق، وتأكد من أنتهاء كافة الأعمال الخاصة بالتصحيح على أكمل وجه، وسوف يعلن الوزير في المؤتمر الصحفي النتيجة اليوم في الرابعة عصر اليوم.