ميركل: معدل الإصابات بكورونا يزداد بشكل مقلق

وكانت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية فى ألمانيا، قد أعلنت أنه تم تسجيل 1.890 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى 3 ملايين و750 ألفا و503 حالات.
كما تم تسجيل 42 وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 91 ألفا و458 حالة.
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