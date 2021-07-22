رابط نتائج البكالوريا 2021 الجزائر bac.onec.dz موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نتائج البكالوريا 2021 الجزائر أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد إشهار نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2021 في كافة الولايات الجزائرية، والمعروفة باسم نتائج البكالوريا أو نتائج الباك كما يطلق عليها البعض، وهو ما انتظره بفارغ الصبر العديد من طلاب شهادة البكالوريا خلال الأيام الماضية، حيث يترقب طلاب البكالوريا وأولياء الأمور ظهور نتائج البكالوريا 2021 بعد ساعات قليلة.

موعد ظهور نتائج البكالوريا 2021 bac results

وبحسب البيان الذي تم نشره من قبل وزارة التربية الوطنية في الجزائر، فإنه من المقرر أن تقوم الوزارة بإشهار نتائج البكالوريا 2021 والمعروفة باسم نتائج الباك bac Results عبر موقع الديوان الوطني في تمام الساعة الرابعة عصراليوم بتوقيت الجزائر المحلي، حيث ستكون نتائج البكالوريا متاحة لكافة الطلاب فور إعلان الوزارة عن ظهورها.

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

وبحسب البيان الذي نشرته وزارة التربية الوطنية فإنه سيتمكن المترشحين المتمدرسين والأحرار من كشف نقاط البكالوريا 2021 من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والتابع لوزارة التربية الجزائرية، حيث سيقوم الطالب أو ولي الأمر بالدخول إلى الموقع من خلال رابط نتائج الباك وهو: bac.onec.dz ومن ثم سيقوم الطالب أو ولي الأمر بكتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب، قبل أن يقوم بالضغط على زر استظهار النتيجة، ومن ثم سيتم ظهور النتائج وكشف النقاط في كافة المواد الدراسية.

كشف نقاط البكالوريا عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة

كما أعلنت الوزارة عن إمكانية استخراج نتائج البكالوريا 2021 في الجزائر من خلال خدمة الهواتف النقالة للمتعلمين عبر شبكات المحمول: مويليس، وأوريدو، وجيزي، وذلك بشكل مجاني، حيث يقوم الطالب يإرسال رسالة نصية قصيرة عبر هاتفه المحمول إلى الرقم: #567* حيث أن هذه الخدمة ستكون مجانية كما أعلنت الوزارة في بيانها، وسيتم إرسال رسالة نصية إلى هاتف الطالب تحتوي على نتيجة شهادة البكالوريا فور الاعلان عنها من قبل الوزارة.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد قامت بتوجيه الشكر لمؤسسة اتصالات الجزائر، وشركات المحمول الثلاث، والذين قد شاركوا في خدمة استخراج نتائج البكالوريا دورة جوان 2021 عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة من أجل التسهيل على الطلاب وذويهم في الحصول على نتائج البكالوريا 2021.