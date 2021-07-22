رابط نتائج الباك 2021 bac موقع فضاء أولياء التلاميذ عبر موقع وزارة التربية بالجزائر

رابط نتائج الباك 2021 هو رابط يزداد البحث علية خلال الفترة الحالية، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان نتيجة شهادة البكالوريا في الجزائر، حيث يترقب العديد من الطلبة و الطالبات النتائج الخاصة بهم في حالة من القلق و الانتظار، و بذلك تزداد خلال الفترة الحالية عمليات البحث من قبل الطلبة و الطالبات وأولياء الأمور خاصة مع اقتراب ظهور نتائج امتحانات شهادة الباك bac، و شارت وزارة التربية الديوان الوطني للامتحانات أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ thara.education.gov.dz وذلك من خلال موقع once.dz التابع لمكتب الامتحانات و المسابقات الوطنية، وأن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج البكالوريا 2021 الجزائر سوف تكون اليوم الخميس الموافق 22 من يوليو 2021 ميلادية.

رابط نتائج الباك 2021

ومن المعروف أن وزارة التربية الوطنية قد قلمت هذا العام بالعمل علي توفير جميع سبل الراحة للطلاب والمعلمين واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية ومواجهه التحديات الصعاب بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا “كوفيد -19” وذلك حرصاً منها علي امن وسلامة الطلب وعدم التزاحم للحصول علي النتائج الخاصة بهم أو بذويهم، لذا قد تم توفير العديد من المواقع الالكترونية لتحميل نتائج الطلاب عليها ومنها موقع فضاء أولياء التلاميذ، أما عن طريقة الاستعلام عن نتيجة المترشحين المتمدرسين والأحرار فهي كالتالي:

الدخول إلي الموقع الوطني للامتحانات و المسابقات.

الضغط علي رابط نتائج البكالوريا 2021 دورة جوان.

يجب كتابة رقم التسجيل الخاص بالطالب والمكتوب علي جواب الاستدعاء.

كتابة الرقم السري الموجود اسفل جواب الاستدعاء في المكان المخصص لذلك.

يجب تشكيل الرمز الظاهر علي الشاشة في المكان المخصص له.

الإجابة علي لسؤال الافتراضي.

الضغط علي أيقونة “استظهار النتيجة”.

ثانيا: رابط نتائج الباك 2021 بالنسبة للمترشحين المتمدرسين ” ثروة “

الدخول إلي موقع فضاء أولياء التلاميذ tharwa.education.gov.dz .

حيث يتم إشهار قوائم التلاميذ في نفس اليوم وفي نفس التقويم لجميع المؤسسات التعليمية.

يتم كتابة الرمز التالي *567# ثم الضغط علي اتصال.

يجب عليك اختيار اللغة التي ترغب بها.

الضغط علي ” إرسال”.

كتابة الرقم السري ثم الضغط علي إرسال من جديد.

طرق الاستعلام الأخري عن طريق SMS