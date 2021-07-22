فيضانات الصين أدت لنزوح نحو 400 ألف شخص

جدة - نرمين السيد - وكان عدد ضحايا الفيضانات فى مقاطعة خنان قد ارتفع إلى 33 شخصا، بالإضافة إلى 8 فى عداد المفقودين.
ودمرت مياه الأمطار أكثر من 215.200 هكتار من المحاصيل، مما تسبب فى خسارة اقتصادية مباشرة بنحو 1.22 مليار يوان.
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