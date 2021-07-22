مصرع شخص وإصابة 10 فى انفجار مبنى وسط غزة

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن انفجارا ضخماً سمع صوته صباح اليوم فى أرجاء مدينة غزة، تبين أنه فى بناية مكونة من عدة طوابق بسوق الزاوية وسط المدينة، ما أدى إلى مصرع مواطن وإصابة 10 آخرين، بينهم حالات وصفت بالخطيرة، إضافة إلى إلحاق دمار وخراب فى منازل المواطنين والمحال التجارية داخل السوق.

وأضافت أن سيارات الإسعاف نقلت الإصابات إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة، فيما قامت طواقم الدفاع المدنى وأهالى المنطقة بإطفاء النيران والحرائق التى تسبب بها الانفجار، الذى لم تعرف أسبابه حتى اللحظة.