أخبار اليمن : قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة

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قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدة

كثفت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران غارات على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. قوى العدوان تكثف خروقاتها بالحديدةكثفت قوى العدوان السعودي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ، وشن الطيران غارات على ثلاث محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر عسكري لوكالة (سبأ) أن قوى العدوان ارتكبت 213 خرقاً بينها استحداث تحصينات في الجبلية و 19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 172 قذيفة و169 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة. وتضمنت الخروقات غارة لطيران تجسسي على الفازة وتحليق سبع طائرات حربية في أجواء كيلو16 والمنظر والمدينة والفازة والجبلية، و 16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وشارع الـ50 والفازة والدريهمي والجبلية والجاح . وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف محافظة صعدة، وغارتين على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

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