نجاة رئيس مدغشقر من محاولة اغتيال

أعلنت النيابة العامة في مدغشقر، اليوم الخميس، أن الرئيس أندريه راغولينا نجا من محاولة اغتيال وتوقيف العديد من المشتبه بهم "الأجانب والمحليين".

وكان فرنسيان من بين الأشخاص الذين أوقفوا في هذا البلد الواقع في المحيط الهندي، يوم الثلاثاء الماضي "في إطار تحقيق بشأن تقويض أمن الدولة"، كما أوضحت مصادر دبلوماسية.