الحكومة الإسبانية: أكثر من 230 مهاجرا دخلوا جيب مليلية

تمكّن أكثر من 230 مهاجرا من أفريقيا جنوب الصحراء من عبور السياج الذي يفصل بين المغرب وجيب مليلية قبل فجر الخميس، كما أعلنت السلطات الإسبانية.
وأفادت عن “تدفق هائل” لأكثر من 300 مهاجر حاولوا عبور الحدود في الساعة 06,50 ونجح 238 منهم في تسلق السياج، وجميعهم ذكور.
وتعد أزمة المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط أحد أسباب التوتر بين المغرب وإسبانيا مؤخرا.
وأعلنت مدريد أن شهر مايو/أيار الماضي شهد تسلل أكثر من 8 آلاف مهاجر إلى سبتة التي تسيطر عليها إسبانيا في شمالي المغرب. لكنها أقرت بأنها أعادت ما يزيد على 6 آلاف منهم إلى المغرب.
وكان رئيس مدينة مليلية المحتلة، إدواردو دي كاسترو، قد صرح سابقا بأن المفاوضات تسير على المسار الصحيح لاستئناف سريع للعلاقات مع المغرب.
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