أوغندا: مئات المواطنين تلقوا جرعات مغشوشة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - كشفت السلطات فى أوغندا، أمس الأربعاء، عن تلقى نحو 800 شخص لجرعة أو أكثر من لقاحات كورونا المغشوشة فى البلاد، وذلك فى إطار عملية احتيال يقف خلفها أطباء وممرضون "عديمو الضمير".





ووفقًا لـ"فرانس برس"، تم حقن اللقاحات المزيفة، الممزوجة أحيانًا بالمياه، بين شهرى مايو ويونيو، عندما كانت البلاد تعيش موجة انتشار واسعة للوباء، مع تسجيل 1.700 إصابة جديدة يوميًا.

وبحسب الوكالة، أوضح الدكتور وارن نامارا، المكلف بمتابعة الخدمات الصحية، أن المتورطين فى عملية الغش استهدفوا بالدرجة الأولى الراغبين فى تلقى اللقاح مقابل دفع ثمنه، فيما كانت البلاد تعانى من شح اللقاحات التى توزعها مجانًا عبر حملة التلقيح الوطنية.

وأضاف أن "أفرادًا عديمى الضمير، وبهدف جنى المال، خدعوا أشخاصًا من السكان بلقاحات كاذبة"، لافتًا إلى توقيف عاملين صحيين اثنين من المتورطين، فيما لا يزال أحد الأطباء هاربًا.

كما دعا نامارا من تلقوا اللقاحات إلى عدم القلق، مؤكدًا أن الاختبارات بينت أن الجرعات لم تحتو أى مواد خطرة، مع "وجود ماء فقط فى بعضها"، وأوضح أن المتورطين تقاضوا مبلغًا يراوح بين 25 و120 دولارًا مقابل كل جرعة.

وأكدت وزارة الصحة الأوغندية، أن السلطات تقدم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل مجانى، وفى مراكز محددة.