موسكو تمدد الإقامة الجبرية للناطقة باسم المعارض نافالنى

ووفقًا لـ"فرانس برس"، فإن يارميش موضوعة رهن الإقامة الجبرية منذ فبراير الماضى، حين اتهمتها السلطات بانتهاك القيود المفروضة لمكافحة "كوفيد-19"، خلال تظاهرة مؤيدة للمعارض الرئيسى للكرملين.
وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال إيفان جدانوف، القيادى فى حركة نافالنى، إن "الإقامة الجبرية المفروضة على كيرا يارميش مُددت لفترة نصف سنة".
ومن جهتها، قالت وكيلة الدفاع عن يارميش، المحامية فيرونيكا بولياكوفا، لقناة "دودج تى فى" التلفزيونية، إن "موكلتها ستظل رهن الإقامة الجبرية حتى السادس من يناير المقبل على أقل تقدير".
يذكر أن يارميش من المقربين لنافالنى، وأصبحت ناطقة باسمه فى 2014، بعدما عملت معه من كثب عندما كان مرشحًا لرئاسة بلدية العاصمة موسكو.
فيما يشغل جدانوف، مديرًا لصندوق مكافحة الفساد الذى أسسه نافالنى، وأجرى تحقيقات مدوية حول عمليات اختلاس أموال وفساد واتهم نخبًا روسية بالضلوع فيها، وهو مطلوب فى قضايا جنائية فى روسيا.
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