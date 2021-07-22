الصين ترد على مقترح الصحة العالمية حول أصل كورونا: غطرسة

جدة - نرمين السيد - قالت الصين، إن مقترحا لمنظمة الصحة العالمية بشأن التدقيق فى أنشطة مختبرات صينية، فى إطار توسيع التحقيق حول منشأ فيروس كورونا، ينم عن "عدم احترام" و"غطرسة إزاء العلم".
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الجمعة، أن المرحلة الثانية من التحقيق حول أصل الفيروس يجب أن تشمل تدقيقا فى مختبرات صينية، وذلك وسط تزايد الضغوط من الولايات المتحدة لإجراء تحقيق فى أنشطة "معهد ووهان لعلم الفيروسات".
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