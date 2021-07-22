لم تحدث منذ ألف عام .. فيضانات الصين تقتل 25 شخصا وإجلاء 200 آخرين

جدة - نرمين السيد - وقال خبراء الأرصاد إن عاصمة الإقليم الذى يقع وسط الصين تشهد أشد هطول مطرى منذ ألف عام.

وأجرت السلطات الصينية عمليات إجلاء لـ 200 شخص، كما أكدت تضرُّر 36 ألف شخص جراء الفيضانات فى مدينة "تشنجتشو" فى الإقليم

وبدأ آلاف الجنود فى الجيش الصينى عملية إنقاذ واسعة النطاق فى الإقليم، بسبب وصول المياه فى السدود والخزانات إلى مستويات التحذير، فيما تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق،

وقال الرئيس الصينى شى جين بينج إن بلاده تواجه فيضانات خطيرة للغاية، مشيرًا إلى أن إصابات خطيرة وخسائر فى الأرواح وأضرار فى الممتلكات، تسبب بها انهيار سدود بعض الخزانات.

وأشار بينج إلى أن السيطرة على الفيضانات فى وضع خطير جدا، معبرًا عن خطورة الوضع بقوله: "الأحداث بلغت مرحلة دقيقة".