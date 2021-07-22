إيران تعطل الإنترنت فى خوزستان بسبب الاحتجاجات

جدة - نرمين السيد - قالت منظمة "نت بلوكس" الدولية، المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت، إن السلطات الإيرانية تواصل بشكل متعمد تعطيل شبكة الإنترنت فى محافظة خوزستان جنوب البلاد، بسبب احتجاجات جراء نقص المياه.
وبدأت الاحتجاجات فى مدينة الأحواز، عاصمة خوزستان، مساء الخميس الماضى، وامتدت بعد ذلك إلى مدن أخرى، بسبب أزمة المياه الشديدة التى تضرب المحافظة.
جدير بالذكر أن السلطات الإيرانية، كانت قد أوقفت الإنترنت بشكل كامل فى البلاد فى نوفمبر 2019، خلال الاحتجاجات على أسعار البنزين.
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