ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة في الصين

ارتفعت حصيلة الفيضانات التي اجتاحت وسط الصين إلى 33 قتيلا و8 مفقودين، بينما أجلي مئات الآلاف عن منازلهم.

وفي أحدث حصيلة لمقاطعة خنان وعاصمتها تشنغتشو، وسط الصين ، أودت الفيضانات بـحياة 33 شخصا.

ولا يزال 8 في عداد المفقودين منذ 16 يوليو، وفق نقلت "فرانس برس" عن التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس.

وكانت حصيلة الأربعاء قد أفادت بمصرع 25 صينيا فضلا عن 7 مفقودين.

وتم إجلاء 376 ألف شخص من مناطقهم.

وانخفض معدل هطول الأمطار في مدينة تشنغتشو (وسط)، حيث اجتاحت السيول قطار أنفاق وجرفت مئات العربات.

وغرق أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر كلفة الأضرار بنحو 1.22 مليار يوان (160 مليون يورو).