واتساب تطلق ميزة تخلصك من إزعاج الإشعارات

افتح تطبيق الإعدادات Settings الخاص بهاتفك الأندرويد. انقر فوق خيار الاشعارات Notifications، ثم حدد إدارة الإشعارات أو إشعارات التطبيقات على حسب نوع جهازك. مرر لأسفل للعثور على تطبيق واتساب. يمكنك الاختيار بين 4 خيارات لعرض إشعارات واتساب على هاتفك الأندرويد وهي:

إيقاف أو تشغيل عرض جميع إشعارات واتساب بالكامل.

إيقاف تمكين شارات الإشعارات.

تمكين الإشعارات المنبثقة وفقا لنظام تشغيل هاتفك.

تمكين أو إيقاف إشعارات شاشة القفل.

تخصيص إشعارات واتساب على هواتف أندرويد:

5- سيؤدي إيقاف أو تمكين أي من إشعارات تطبيق واتساب من منع ظهورها على شاشة هاتفك الأندرويد، وستعرض أيقونة التطبيق الرئيسية عدد الرسائل التي لم يتم قرائها يمكن الذهاب للتطبيق للتحقق من الرسائل الجديدة.

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الآيفون.

انقر على الإعدادات الموجودة في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

اضغط على خيار الاشعارات Notifications.

قم بتعطيل خيار إظهار المعاينة Show Preview.

تخصيص إشعارات واتساب على هواتف آيفون:كيفية حماية وسرية الدردشات على أندرويد:

تعمل شركة واتساب على زيادة عامل الأمان والتشفير على رسائل مستخدمو واتساب وحسب ما أعلن من خلال بعض المواقع المتخصصة بان خبراء واتساب تعمل على اختبار ميزة تشفير النسخ الاحتياطية محفوظات الدردشة على هواتف أندرويد، في آخر تحديث تجريبي على نظام التشغيل يحمل الرقم 2.21.15.5، لحماية دردشاتك من الوصول الغير مصرح به، ويتم تشفير رسائل المستخدمين من طرف إلى طرف، مما يعني صعوبة معرفة ما يوجد بداخلها أثناء انتقالها، ومع ذلك، إذا كان المستخدم يحتفظ بنسخة احتياطية من رسائله مخزنة في السحابة، فيمكن للسلطات إصدار أمر تفتيش لجعل خدمات التخزين السحابي مثل جوجل درايف أو آبل آي كلاود، من أجل التصريح لها بالوصول إلى البيانات، ويختبر تطبيق التراسل إمكانية تشفير النسخ الاحتياطية مستقل في السحابة، وتتوفر الميزة حاليا في أحدث إصدار تجريبي من التطبيق على أندرويد، وعند تمكين ميزة الحماية الجديدة، ستحافظ النسخ السحابية بسجل الدردشة والوسائط احتياطيا بشكل آمن، وفي حالة نسيان رمز المرور أو فقدان مفتاح الاسترداد المكون من 64 رقما، سوف يتم قفل النسخة نهائيا، ولن يكون بإمكان شركة واتساب مساعدتك.

واتساب يختبر دعم تعدد الأجهزة:

وعمل خبراء واتساب اخيرا على تجربة دعم تعدد الاجهزة لدعم واتساب لعدد من الاجهزة مع توفير عامل الأمان والتشفير من طرف إلى طرف سواء كان لديك هاتف مشترك أم لا، وتتيح الميزة الجديدة لمستخدمي خدمة التراسل لأول، مرة استخدام واتساب عبر ما يصل إلى أربعة أجهزة غير هاتفية، وذلك دون تشغيل الهاتف المسجل أو الاتصال بالإنترنت، ولن تتضمن الأجهزة المتعددة على هاتف آخر.