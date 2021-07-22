رابط سحب كشوف نقاط بكالوريا 2021 bac.onec.dz يسهل على الطلاب إمكانية الاستعلام عن نتائج البكالوريا دورة 2021 من خلال رقم تسجيل الطالب والرقم السري الذي يضمن سرية استعلم نتائج شهادة بكالوريا 2021 bac حيث تم تأمين نتائج البكالوريا على موقع الديوان الوطني بأحدث الطرق التقنية لمنع اخترقه بعد تصحيح الدرجات وبثها عليه، ويكون متاح رابط سحب كشوف نقاط بكالوريا 2021 bac.onec.dz في الموعد المحدد من قبل وزارة التربية الوطنية الجزائرية، والتى كشفت عن أن نسبة النجاح تتجاوزر 54% أى أن أكثر من 366 ألف ناجح من إجمالي 730 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات هذا العالم، وحاليًا يستعدون لتسجيل الدخول على رابط سحب كشوف نقاط بكالوريا 2021 bac.onec.dz أونلاين للاستعلام عم نتائجهم فور إعلانها بشكل رسمي، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق.

رابط سحب كشوف نقاط بكالوريا 2021 bac.onec.dz

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن رابط سحب كشوف نقاط بكالوريا 2021 bac.onec.dz من خلال موقع الديوان الوطني ليتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 مجانًا فور إعلانها بشكل رسمي في مختلف الولايات في دولة الجزائري، مؤكدة أن موقع نتائج بكالوريا 2021 bac.onec.dz يخضع لتقنية عالية لمنع اختراق النتيجة والحفاظ على سرية درجات الطلاب ليستطيعون الاستعلام عن النتائج في وقت واحد من أي مكان متصل بالإنترنت.

موقع الديوان الوطني

تظهر نتائجBAC 2021 باستخدام الرقم السري ورقم تسجيل المترشح على موقع الديوان الوطني اليوم الساعة 4 عصرًا بالتحديد، فهو الموقع المعتمد لإعلان نتائج البكالوريا دورة 2021 في الجزائر بجانب الهواتف الناقلة للمتعاملين الثلاث أورينو وجيزي وموبيليس من خلال إدخال الكود *567# تظهر النتيجة مجانًا أمام الطلاب من أي ولاية في الجزائر والتى يبلغ عددهم 58 ولاية بالدولة.

حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا دورة 2021 من النقاط الآتية:

أدخل على موقع الديوان الوطني وزارة التربية الجزائرية.

دون رقم تسجيل الطالب.

أضف الرقم السري الخاص بكل طالب.

النقر على عرض النتيجة بالدرجات.

بهذا نكون قد قدمنا لكم متابعينا رابط سحب كشوف نقاط بكالوريا 2021 bac.onec.dz “سريع” على موقع الديوان الوطني.